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В Украине появится уполномоченный по вопросам переселенцев

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Киев, Вторник 28 июня 2022 21:29
В Украине появится уполномоченный по вопросам переселенцев Фото: вопросами переселенцев будет заниматься уполномоченный Кабмина (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров учредил должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами.

В связи с этим правительство вводит должность уполномоченного по вопросам ВПЛ, который будет заниматься защитой прав переселенцев. Уполномоченный будет иметь статус замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий и будет координировать формирование и реализацию государственной политики относительно внутреннего перемещения.

В ближайшее время состоится назначение уполномоченного. По любым кризисным вопросам можно обращаться на горячую линию Министерства реинтеграции - 1548.

Напомним, ранее для жителей оккупированных территорий Украины запустили еще одну "горячую линию".

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Кабинет Министров Украины Переселенцы с Донбасса
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