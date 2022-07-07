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Уряд призначив уповноваженого з питань переселенців: хто ним став

Фото: Павло Козирєв, уповноважений з питань переселенців (facebook com kramar oleksandr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів призначив Павла Козирєва заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Раніше Козирєв обіймав посаду звичайного заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Він також є головою Асоціації малих міст України.

Нагадаємо, Кабмін вирішив заснувати посаду уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб, адже після почтаку повномасштабної російської агресії майже третина українців були змушені стати внутрішніми переселенцями.

Крім того, уряд змінив процедуру оформлення статусу переселенця.

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