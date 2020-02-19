Правительство назначило главу Госкино и еще 3 ведомств

Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.

Отметим, из открытых источников известно, что она была заместителем председателя Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. До этого занимала должность председателя кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Кроме того, Левчук Сергей Андреевич назначен главой Государственного агентства спорта.

Григоренко Галина Владимировна - главой Государственного агентства по вопросам искусств, а Россошанська Ольга Валентиновна - главой Государственного агентства по вопросам художественного образования.

Напомним, 29 января 2020 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщал о назначении Марины Кудерчук главой Госкино.

Также сообщалось о повторном конкурсе на должность председателя Госкино. Его проводили, поскольку лидер первого конкурса не прошла собеседование. Всего в списке на должность фигурировали девять претендентов.

Добавим, Госкино профинансирует съемки фильма об авиакатастрофе МН17. Государство выделит на киноленту "Железные бабочки" 2,3 миллиона гривен - это 54% общей стоимости фильма. Режиссером и автором сценария фильма будет Роман Милый, а продюсерами - Владимир Тихий и Андрей Котляр. Релиз фильма планируется в 2020 году.