В Кабмине назвали всех претендентов на пост главы Госкино

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование

Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий список на сайте агентства по вопросам госслужбы.

Отметим, что это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.

Так, в списке 9 кандидатов:

Слепак Сергей Виленович; Мартынюк Владимир Михайлович; Король Александр Александрович; Куценко Станислав Игоревич; Корниенко Олег Александрович; Кудерчук Марина Николаевна; Плисковский Роман Владимирович; Голосов Артем Андреевич; Зленко Сергей Александрович.

Повторный конкурс начался 2 декабря, заявки кандидатов принимались до 28 декабря.

Напомним, ранее Кабмин назначил Юлию Шевчук главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Согласно декларации на сайте НАПК, Шевчук была начальником юридического отдела в Госагентстве по вопросам кино.

19 августа глава Госкино Филипп Ильенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ильенко заявил, что считает основные цели своей работы на посту главы Госкино достигнутыми. В то же время его дальнейшая его профессиональная деятельность будет связана с украинским кино.