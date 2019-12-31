ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине назвали всех претендентов на пост главы Госкино

Новости » Политика     31.12.2019 - 19:35
В Кабмине назвали всех претендентов на пост главы Госкино
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование

Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало список кандидатов на пост главы Госагентства по вопросам кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий список на сайте агентства по вопросам госслужбы.

Отметим, что это повторный конкурс, его проводят, потому что лидер первого конкурса не прошла собеседование.

Так, в списке 9 кандидатов:

  1. Слепак Сергей Виленович;
  2. Мартынюк Владимир Михайлович;
  3. Король Александр Александрович;
  4. Куценко Станислав Игоревич;
  5. Корниенко Олег Александрович;
  6. Кудерчук Марина Николаевна;
  7. Плисковский Роман Владимирович;
  8. Голосов Артем Андреевич;
  9. Зленко Сергей Александрович.

Повторный конкурс начался 2 декабря, заявки кандидатов принимались до 28 декабря.

Напомним, ранее Кабмин назначил Юлию Шевчук главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Согласно декларации на сайте НАПК, Шевчук была начальником юридического отдела в Госагентстве по вопросам кино.

19 августа глава Госкино Филипп Ильенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ильенко заявил, что считает основные цели своей работы на посту главы Госкино достигнутыми. В то же время его дальнейшая его профессиональная деятельность будет связана с украинским кино.

Кабмин назначил врио главы "Укравтодора" и Госкино Ильенко подал в отставку с должности главы Госкино
Новости Украины Госкино
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь