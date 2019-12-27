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Госкино профинансирует создание фильма про авиакатастрофу МН17

Новости » Общество     27.12.2019 - 22:31
Госкино профинансирует создание фильма про авиакатастрофу МН17
Ілюстративне фото (twitter.com Sputnik)

Государство профинансирует более половины стоимости киноленты

Госкино согласовало с "Творческим объединением "Вавилон 13" контракт на финансирование фильма об авиакатастрофе малазийского боинга МН17, который сбили над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Как сообщается, государство выделит на производство киноленты "Железные бабочки" 2,3 миллиона гривен - это 54% общей стоимости фильма.

"Режиссером и автором сценария фильма является Роман Милый, а продюсерами - Владимир Тихий и Андрей Котляр. Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году", - говорится в сообщении.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда в районе Тореза Донецкой области сбили малазийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Совместная следственная группа под руководством Голландии (JIT) заявила, что для сбивания MH17 была использована ракета BUK TELAR и что она принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, которая является подразделением российской армии в Курске Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что в России признали фейковым телесюжет о катастрофе МН17. В частности, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что в телесюжете была ложная информация.

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