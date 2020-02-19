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Уряд призначив голову Держкіно і ще 3 відомств

Новини » Політика     19.02.2020 - 12:57
Уряд призначив голову Держкіно і ще 3 відомств
Фото: Марина Кудерчук (iz.com.ua)

Марина Кудерчук призначена головою Держкіно

Кабінет міністрів України призначив Марину Кудерчук головою Державного агентсва з питань кіно. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прем’єр-міністра України Олексія Гончарука в Telegram.

Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що вона була заступником голови Запорізької ОДА та координувала питання екології та природних ресурсів. До цього обіймала посаду голови кінотеатру імені Довженка в Запоріжжі.

Окрім того, Левчук Сергій Андрійович призначений головою Державного агентства спорту.

Григоренко Галина Володимирівна - головою Державного агенства з питань мистецтв, а Россошанська Ольга Валентинівна - головою Державного агенства з питань мистецької освіти.

Нагадаємо, 29 січня 2020 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомляв про призначення Марини Кудерчук головою Держкіно.

Також повідомлялося про повторний конкурс на посаду голови Держкіно. Його проводили, оскільки лідер першого конкурсу не пройшла співбесіду. Всього в списку на посаду фігурували дев'ять претендентів.

Додамо, Держкіно профінансує зйомки фільму про авіакатастрофу МН17. Держава виділить на кінострічку "Залізні метелики" 2,3 мільйона гривень - це 54% загальної вартості фільму. Режисером і автором сценарію фільму буде Роман Милий, а продюсерами - Володимир Тихий та Андрій Котляр. Реліз фільму планується у 2020 році.

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