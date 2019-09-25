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Украина и США углубят сотрудничество в сфере юстиции

Новости » Политика    25.09.2019 - 15:27
Украина и США углубят сотрудничество в сфере юстиции
Фото: министр юстиции Денис Малюська (kmu.gov.ua)

Главная цель поддержки США реформ в сфере юстиции в Украине - обеспечение верховенства права в нашем государстве

Украина и Соединенные Штаты Америки будут углублять сотрудничество в сфере юстиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

Так, министр юстиции Украины Денис малюська провел встречу с временным поверенным в делах Посольства США в Украине Уильямом Тейлором с участием Директора Миссии USAID в Украине и Беларуси Сьюзан Фриц. Главной темой встречи стало обсуждение приоритетов дальнейшего сотрудничества по внедрению реформ в сфере юстиции в Украине.

В частности, Тейлор отметил, что главная цель поддержки США реформ в сфере юстиции в Украине - обеспечение верховенства права в Украине.

Кроме того, американская сторона отметила достижения в развитии качественной и эффективной системы бесплатной правовой помощи в Украине. Уильям Тейлор и Сьюзан Фриц подчеркнули, что создание действенной системы бесплатной правовой помощи остается приоритетом в сотрудничестве с Минюстом. Также они выразили готовность оказать необходимую поддержку во внедрении реформы системы исполнения судебных решений и альтернативного разрешения споров в Украине.

"В конце встречи участники резюмировали прогресс в имплементации совместных проектов и инициатив и договорились углублять украинские американский диалог по вопросам поддержки реформ сферы юстиции в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, в августе США и Украина обсудили сотрудничество в сфере нацбезопасности.

Как писало РБК-Украина ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко в начале 2018 года заявил, что за короткий срок сотрудничество Украины и США выросло в четыре раза.

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