В Кабмине анонсировали отмену устаревших функций Минюста

Фото: Алексей Гончарук (kmu.gov.ua)

Также правительство унифицирует требования к оформлению юридических документов

Кабинет министров Украины намерен унифицировать требования к оформлению юридических документов и отменить устаревшие функции Министерства юстиции. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В среду должно состояться заседание правительства.

"Мы унифицируем требования к написанию юридических документов. Должен быть один стандарт, по которому мы будем "сверяться". Уже завтра Кабмин отменит анахронизмы в виде полностью устаревших функций Минюста", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил важность того, чтобы юристы уделяли больше времени сути и качеству документов, "пришло время попрощаться с бюрократией".

Также, по мнению главы правительства, все юристы должны быть образцом отношения нулевой толерантности к коррупции.

Напомним, в конце прошлой недели Гончарук анонсировал новый макроэкономический прогноз. По его словам, прогноз будет готов через несколько недель.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила Программу действий Кабинета министров. За документ проголосовали 236 нардепов.