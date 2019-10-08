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В Кабмине анонсировали отмену устаревших функций Минюста

Новости » Политика    08.10.2019 - 13:13
В Кабмине анонсировали отмену устаревших функций Минюста
Фото: Алексей Гончарук (kmu.gov.ua)

Также правительство унифицирует требования к оформлению юридических документов

Кабинет министров Украины намерен унифицировать требования к оформлению юридических документов и отменить устаревшие функции Министерства юстиции. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В среду должно состояться заседание правительства.

В Кабмине анонсировали отмену устаревших функций Минюста

"Мы унифицируем требования к написанию юридических документов. Должен быть один стандарт, по которому мы будем "сверяться". Уже завтра Кабмин отменит анахронизмы в виде полностью устаревших функций Минюста", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил важность того, чтобы юристы уделяли больше времени сути и качеству документов, "пришло время попрощаться с бюрократией".

Также, по мнению главы правительства, все юристы должны быть образцом отношения нулевой толерантности к коррупции.

Напомним, в конце прошлой недели Гончарук анонсировал новый макроэкономический прогноз. По его словам, прогноз будет готов через несколько недель.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила Программу действий Кабинета министров. За документ проголосовали 236 нардепов.

Гончарук анонсировал новый макроэкономический прогноз Гончарук назвал сроки подписания новой программы МВФ
Новости Украины Министерство юстиции УкраиныАлексей Гончарук
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