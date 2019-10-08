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В Минюсте анонсировали сокращение полномочий ведомства

Новости » Политика    08.10.2019 - 14:59
В Минюсте анонсировали сокращение полномочий ведомства
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust.gov.ua)

Министерство, в частности, прекратит проверки состояния систематизации законодательства

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал сокращение полномочий министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в среду, 9 октября, вопрос сокращения полномочий министерства рассмотрит Кабинет министров.

"Мы завтра вносим на рассмотрение Кабинета министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверки состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - подчеркнул Малюська.

Он отметил, что Министерство юстиции вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти.

"Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений", - рассказал министр.

В связи с этим глава Минюста подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб.

Напомним, ранее глава правительства Алексей Гончарук анонсировал, что Кабмин намерен унифицировать требования к оформлению юридических документов и отменить устаревшие функции Министерства юстиции.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина и Соединенные Штаты Америки будут углублять сотрудничество в сфере юстиции.

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