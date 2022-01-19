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Правительство Молдовы одобрило введение ЧП из-за газового кризиса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Молдовы на заседании 19 января одобрило введение чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней в энергетике из-за риска прекращения поставок газа со стороны России. Это решение должен одобрить парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

"Предлагаем ввести режим ЧП на 60 дней, учитывая, что похожая ситуация может повториться в феврале и марте", - цитирует заявление вице-премьера Андрея Спыну во время заседания.

Правительство одобрило предложение Спыну. Решение о введении режима ЧП в энергетике направлено в парламент. В случае его одобрения, будут приняты меры, которые помогут избежать прекращения поставок газа в Молдову.

Напомним, сегодня российский "Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок в случае неуплаты очередного платежа до 20 января.

Отметим, в декабре прошлого "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в случае задержек с оплатой.

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