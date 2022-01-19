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"Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову. Страна может ввести режим ЧП

Новина українською →
Кишинев, Среда 19 января 2022 11:56
"Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову. Страна может ввести режим ЧП Фото: "Газпром" пригрозил остановить поставки газа в Молдову (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российский "Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок газа в случае неуплаты очередного платежа до 20 января. Страна может ввести режим ЧС в области энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу, которую цитирует News Maker.

"Газпром" вчера направил официальное письмо в "Молдовагаз", в котором сообщил о намерении прекратить поставки природного газа в Молдову в случае неуплаты текущих поставок газа до 20 января. Другими словами, у нас есть официальное письмо, в котором сообщается, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа" - рассказала она.

Премьер отметила, что в предыдущие годы "Газпром" позволял "Молдовагазу" оплачивать текущие поставки газа в холодный период года с отсрочкой на несколько месяцев.

"К сожалению, "Газпром" грозит оставить потребителей без газа, вместо того, чтобы принять меры, которые помогут "Молдовагазу" выполнить контрактные обязательства перед потребителями и поставщиками. Несмотря на то, что концерн владеет мажоритарным пакетом акций в "Молдовагаз", - подчеркнула Гаврилица.

По ее словам, правительство считает, что существует реальная угроза энергетической безопасности страны.

"Поэтому сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе", - заявила Гаврилица.

Соответственно, если такое решение примет комиссия по ЧС, завтра премьер отправится в парламент для одобрения этого решения.

Напомним, в декабре "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой за поставки газа.

Речь идет о долге примерно на 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что правительство выделит необходимую сумму.

Добавим, что вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей спину заявлял, что тарифы на газ в стране могут вырасти на 30%.

После чего глава парламента Молдовы Игорь Гросу не исключил введения чрезвычайного положения в области энергетики. В частности, из-за повышения цен на газ.

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