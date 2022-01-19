Уряд Молдови схвалив введення НС через газову кризу

Уряд Молдови на засіданні 19 січня схвалив введення надзвичайного стану (НП) на 60 днів в енергетиці через ризик припинення постачання газу з боку Росії . Це рішення повинен схвалити парламент країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

"Пропонуємо ввести режим НС на 60 днів, враховуючи, що схожа ситуація може повторитися в лютому і березні", - цитує заяву віцепрем'єра Андрія спину під час засідання.

Уряд схвалив пропозицію спину. Рішення про введення режиму НС в енергетиці направлено до парламенту. У разі його схвалення, будуть вжиті заходи, які допоможуть уникнути припинення постачання газу в Молдову.