Правительство Молдовы одобрило введение ЧП из-за газового кризиса
Правительство Молдовы на заседании 19 января одобрило введение чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней в энергетике из-за риска прекращения поставок газа со стороны России. Это решение должен одобрить парламент страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.
"Предлагаем ввести режим ЧП на 60 дней, учитывая, что похожая ситуация может повториться в феврале и марте", - цитирует заявление вице-премьера Андрея Спыну во время заседания.
Правительство одобрило предложение Спыну. Решение о введении режима ЧП в энергетике направлено в парламент. В случае его одобрения, будут приняты меры, которые помогут избежать прекращения поставок газа в Молдову.
Напомним, сегодня российский "Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок в случае неуплаты очередного платежа до 20 января.
Отметим, в декабре прошлого "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в случае задержек с оплатой.