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Уряд Молдови схвалив введення НС через газову кризу

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Кишинів, Середа 19 січня 2022 17:47
Уряд Молдови схвалив введення НС через газову кризу Фото: уряд Молдова схвалив введення НС в енергетиці (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Молдови на засіданні 19 січня схвалив введення надзвичайного стану (НП) на 60 днів в енергетиці через ризик припинення постачання газу з боку Росії. Це рішення повинен схвалити парламент країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

"Пропонуємо ввести режим НС на 60 днів, враховуючи, що схожа ситуація може повторитися в лютому і березні", - цитує заяву віцепрем'єра Андрія спину під час засідання.

Уряд схвалив пропозицію спину. Рішення про введення режиму НС в енергетиці направлено до парламенту. У разі його схвалення, будуть вжиті заходи, які допоможуть уникнути припинення постачання газу в Молдову.

Нагадаємо, сьогодні російський "Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення постачання у разі несплати чергового платежу до 20 січня.

Відзначимо, в грудні минулого "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив зупинити постачання газу в разі затримок з оплатою.

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