Уряд Молдови схвалив введення НС через газову кризу
Уряд Молдови на засіданні 19 січня схвалив введення надзвичайного стану (НП) на 60 днів в енергетиці через ризик припинення постачання газу з боку Росії. Це рішення повинен схвалити парламент країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.
"Пропонуємо ввести режим НС на 60 днів, враховуючи, що схожа ситуація може повторитися в лютому і березні", - цитує заяву віцепрем'єра Андрія спину під час засідання.
Уряд схвалив пропозицію спину. Рішення про введення режиму НС в енергетиці направлено до парламенту. У разі його схвалення, будуть вжиті заходи, які допоможуть уникнути припинення постачання газу в Молдову.
Нагадаємо, сьогодні російський "Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення постачання у разі несплати чергового платежу до 20 січня.
Відзначимо, в грудні минулого "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив зупинити постачання газу в разі затримок з оплатою.