UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Правительство Молдавии авансом выделило деньги "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Молдавии предоставило "Молдовагазу" авансом деньги для оплаты "Газпрому" поставок газа за январь. Компания должна до конца 20 января совершить платеж российскому монополисту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

Как отмечает издание, правительство страны выделило компании "Молдовагаз" авансом 469 млн леев (около 26 млн долларов) в качестве компенсаций за январь-март. О предоставлении этих денег приняла решение Национальная комиссия страны по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия по ЧП в энергетике Молдовы обязала "Молдовагаз" до конца текущего дня перечислить деньги за текущие поставки газа в январе.

Также, согласно решению комиссии по ЧП, компании разрешили декларировать до 31 марта объемы импорта газа, поставленного в декабре 2021 года, на сумму 125,3 млн леев (около 7 млн долларов).

Напомним, сегодня парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики после угроз российского "Газпрома" о приостановке поставок газа.

Отметим, ранее российский "Газпром" предупредил Молдову о прекращении поставки газа с 20 января, если не будут оплачены уже поставленные в январе объемы голубого топлива.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромМолдова