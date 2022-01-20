Уряд Молдови авансом виділив гроші "Молдовагазу" для оплати боргу "Газпрому"

Уряд Молдови надав "Молдовагазу" авансом гроші для оплати "Газпрому" постачання газу за січень. Компанія повинна до кінця 20 січня здійснити платіж російському монополісту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

Як зазначає видання, уряд країни виділив компанії "Молдовагаз" авансом 469 млн леїв (близько 26 млн доларів) в якості компенсацій за січень-березень. Про надання цих грошей прийняла рішення Національна комісія країни з надзвичайних ситуацій.

Комісія з НП в енергетиці Молдови зобов'язала "Молдовагаз" до кінця поточного дня перерахувати гроші за поточні постачання газу в січні.

Також, згідно з рішенням комісії з НП, компанії дозволили декларувати до 31 Березня обсяги імпорту газу, поставленого в грудні 2021 року, на суму 125,3 млн леїв (близько 7 млн доларів).