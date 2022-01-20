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Уряд Молдови авансом виділив гроші "Молдовагазу" для оплати боргу "Газпрому"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Молдови надав "Молдовагазу" авансом гроші для оплати "Газпрому" постачання газу за січень. Компанія повинна до кінця 20 січня здійснити платіж російському монополісту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

Як зазначає видання, уряд країни виділив компанії "Молдовагаз" авансом 469 млн леїв (близько 26 млн доларів) в якості компенсацій за січень-березень. Про надання цих грошей прийняла рішення Національна комісія країни з надзвичайних ситуацій.

Комісія з НП в енергетиці Молдови зобов'язала "Молдовагаз" до кінця поточного дня перерахувати гроші за поточні постачання газу в січні.

Також, згідно з рішенням комісії з НП, компанії дозволили декларувати до 31 Березня обсяги імпорту газу, поставленого в грудні 2021 року, на суму 125,3 млн леїв (близько 7 млн доларів).

Нагадаємо, сьогодні парламент Молдови ввів надзвичайний стан у сфері енергетики після погроз російського "Газпрому" про припинення постачання газу.

Зазначимо, раніше російський "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу з 20 січня, якщо не будуть оплачені вже поставлені в січні обсяги блакитного палива.

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