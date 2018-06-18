Правительство Македонии приняло законопроект о переименовании страны

Документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии

Правительство Македонии приняло законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом говорится на сайте правительства.

"Сегодня на 7-й сессии правительства Македонии был принят законопроект о ратификации окончательного соглашения, что решает разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817 и 845", - говорится в сообщении.

Так, законопроект был предложен министерством иностранных дел Македонии.

Как сообщается, теперь документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция и Македония 17 июня подписали историческое соглашение об изменении названия страны, которая должна прекратить 27-летний спор по этому поводу.

Соглашение было подписано министрами иностранных дел Греции и бывшей югославской республики Македония в присутствии премьер-министров Ципраса и Заева.