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Правительство Македонии приняло законопроект о переименовании страны

НовостиПолитика    18.06.2018 - 15:56
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии

Правительство Македонии приняло законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны. Об этом говорится на сайте правительства.

"Сегодня на 7-й сессии правительства Македонии был принят законопроект о ратификации окончательного соглашения, что решает разногласия, описанные в резолюциях Совета безопасности ООН №817 и 845", - говорится в сообщении.

Так, законопроект был предложен министерством иностранных дел Македонии.

Как сообщается, теперь документ должен быть внесен на рассмотрение парламента Македонии.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция и Македония 17 июня подписали историческое соглашение об изменении названия страны, которая должна прекратить 27-летний спор по этому поводу.

Соглашение было подписано министрами иностранных дел Греции и бывшей югославской республики Македония в присутствии премьер-министров Ципраса и Заева.

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Теги публикации: Македония  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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