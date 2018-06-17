Греція і Македонія підписали угоду про перейменування країни в Республіку Північна Македонія

Угоду мають схвалити парламенти країн

Греція і Македонія сьогодні, 17 червня, підписали історичну угоду про зміну назви країни, яка має припинити 27-річний спір з цього приводу. Угода була підписана міністрами закордонних справ Греції та колишньої югославської республіки Македонія в присутності прем'єр-міністрів Ціпраса і Заєва, повідомляє Reuters.

Так, Заєв у своєму Twitter написав, що пишається підписанням угоди.

"Ми пишаємося цією угодою. Ми пишаємося, що об'єдналися й вирішили спір, який розділяв нас, і вибрали рішення, яке об'єднує нас", - заявив він.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.



Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) June 17, 2018

Угоду мають схвалити парламенти країн, зазначає агентство. Документ відкриває шлях колишньої югославської республіки до вступу в ЄС і НАТО.

Згідно інформації Radio Svobodna Evropa, угоду було підписано на грецькій стороні в регіоні Преспес на кордоні Греції, Македонії та Албанії.

Як повідомляється, на церемонії також були присутні єврокомісар Йоханнес Хан, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні і заступник генерального секретаря ООН Розмарі Ді Карло.

Зазначимо, договір повинен пройти схвалення у парламентах обох країн і буде поставлений на референдум в Македонії. Президент країни вже пообіцяв накласти на нього вето.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Македонія підпише угоду з Грецією про перейменування країни 17 червня 2018 року.

Спір між Грецією і Македонією розгорівся в 1991 році, коли Македонія проголосила незалежність, взявши собі назву Республіка Македонія. У той же час Греція заявила, що ця назва є узурпацією імені її історичної провінції - Македонія.

12 червня влади Македонії та Греції домовилися про зміні назви Республіка Македонія.