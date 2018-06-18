Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.35
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.57
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.35
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.57
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Уряд Македонії прийняв законопроект про перейменування країни

НовиниПолітика    18.06.2018 - 15:56
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Документ має бути внесений на розгляд парламенту Македонії

Уряд Македонії прийняв законопроект про ратифікацію угоди про перейменування країни. Про це йдеться на сайті уряду.

"Сьогодні на 7-й сесії уряду Македонії був прийнятий законопроект про ратифікацію остаточної угоди, що вирішує розбіжності, описані в резолюціях Ради безпеки ООН №817 і 845" - йдеться у повідомленні.

Так, законопроект був запропонований міністерством закордонних справ Македонії.

Як повідомляється, тепер документ має бути внесений на розгляд парламенту Македонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Греція і Македонія 17 червня підписали історичну угоду про зміну назви країни, яка має припинити 27-річний спір з цього приводу.

Угода була підписана міністрами закордонних справ Греції та колишньої югославської республіки Македонія в присутності прем'єр-міністрів Ціпраса і Заєва.

Єврорада може незабаром почати переговори про вступ Македонії в ЄС, - Могеріні  У Греції мітингують проти перейменування Македонії
Теги публікації: Македония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся