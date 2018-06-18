Уряд Македонії прийняв законопроект про перейменування країни

Документ має бути внесений на розгляд парламенту Македонії

Уряд Македонії прийняв законопроект про ратифікацію угоди про перейменування країни. Про це йдеться на сайті уряду.

"Сьогодні на 7-й сесії уряду Македонії був прийнятий законопроект про ратифікацію остаточної угоди, що вирішує розбіжності, описані в резолюціях Ради безпеки ООН №817 і 845" - йдеться у повідомленні.

Так, законопроект був запропонований міністерством закордонних справ Македонії.

Як повідомляється, тепер документ має бути внесений на розгляд парламенту Македонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Греція і Македонія 17 червня підписали історичну угоду про зміну назви країни, яка має припинити 27-річний спір з цього приводу.

Угода була підписана міністрами закордонних справ Греції та колишньої югославської республіки Македонія в присутності прем'єр-міністрів Ціпраса і Заєва.