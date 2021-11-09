Правительство Литвы одобрило введение ЧП на границе с Беларусью

Сегодня, 9 ноября правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел объявить чрезвычайное положение на литовско-белорусской границе. Теперь ожидается решение Сейма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пояснила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время сегодняшнего заседания правительства, решение об объявлении чрезвычайного положения должен принимать Сейм, а внесенный на него законопроект должен быть зарегистрирован спикером парламента.

"Поскольку без конкретных предложений правительству относительно конкретного содержания сделать это сложно, мы, вероятно, сможем принять постановление, которое предлагает определенное решение, и в то же время попросить спикера Сейма зарегистрировать ответ постановление", - отметила министр.