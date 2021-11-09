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Уряд Литви схвалив введення НС на кордоні з Білоруссю

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 листопада уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо оголошення надзвичайного стану на литовсько-білоруському кордоні. Тепер очікується рішення Сейму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пояснила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час сьогоднішнього засідання уряду, рішення про оголошення надзвичайного стану повинен приймати Сейм, а внесений на нього законопроект має бути зареєстрований спікером парламенту.

"Оскільки без конкретних пропозицій уряду щодо конкретного змісту зробити це складно, ми, ймовірно, зможемо ухвалити постанову, яка пропонує певне рішення, і водночас попросити спікера Сейму зареєструвати відповідь постанову", - зазначила міністр.

Нагадаємо, вчора Міністерство внутрішніх справ Литви заявило про необхідність введення режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через загрозу масштабного напливу нелегалів.

Додамо, що Литва направила свої війська до кордону з Польщею і Білоруссю через ситуацію з мігрантами.

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