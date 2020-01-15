Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас создано 264 вспомогательных органов

Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло свою актуальность. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают.

"Ранее мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета Министров Украины", - добавил он.

Гончарук также отметил, что сейчас в правительстве создано 264 вспомогательных органов.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее парламент предварительно одобрил закон Зеленского о вспомогательных органах Рады. Документом предлагается создавать за счет госбюджета органы, обеспечивающие работу Рады. Парламент 3 сентября направил данный законопроект в Конституционный суд Украины.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин отказался от продажи "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". В список запрещенных к приватизации предприятий внесли 157 объектов. В сопроводительных документах указывается, что в перечень войдут "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатом" и другие.