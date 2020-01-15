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Уряд ліквідував 85 допоміжних органів

Новини » Політика     15.01.2020 - 12:25
Уряд ліквідував 85 допоміжних органів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз створено 264 допоміжних органів

Кабінет міністрів ліквідував 85 допоміжних органів, функціонування яких втратило свою актуальність. Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Серед них - міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють.

"Раніше ми провели повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабінету Міністрів України", - додав він.

Гончарук також зазначив, що зараз в уряді створено 264 допоміжних органів.


Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше парламент попередньо схвалив закон Зеленського про допоміжних органах Ради. Документом пропонується створювати за рахунок держбюджету органи, що забезпечують роботу Ради. Парламент 3 вересня направив цей законопроект у Конституційний суд України.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін відмовився від продажу "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Енергоатому". У список заборонених до приватизації підприємств внесли 157 об'єктів. У супровідних документах вказується, що до переліку увійдуть "Нафтогаз", "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укргідроенерго", "Укренерго", "Енергоатом" та інші.

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