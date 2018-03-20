Правительство Канады предоставило законопроект об усилении контроля над оборотом оружия

Правительство Канады укрепило в законодетельстве нормы, которым усиливается контроль над оборотом огнестрельного оружия. Об этом указано в сообщении на сайте правительства страны.

"Законодательство, введенное сегодня, 20 марта 2018 года, отдает приоритет общественной безопасности и эффективной работе полиции, при этом уважая владельцев огнестрельного оружия", - указано в сообщении.

Отмечается, что в новом законодательстве предлагается усилить проверку для тех, кто стремится приобрести огнестрельное оружие, путем устранения существующего положения, которое фокусирует эти проверки в основном на только пяти годах, которые непосредственно предшествовали заявке на получение лицензии.

Кроме того, законодательством регламентируется стандартизировать и поддерживать отчетность о запасах и продажах оружия среди предприятий, занимающихся оружием. Эти записи при необходимости должны быть доступны полицейским и передаваться полиции при соответствующем судебном решении.

Всякий раз при продаже огнестрельного оружия продавец должен попросить у покупателя показать соответствующую лицензию.

Также предусмотрена профессиональная и точная классификация огнестрельного оружия как "неограниченного", "ограниченного" или "запрещенного". Парламент поручает сделать это экспертам Королевской канадской конной полиции без политического влияния.

"Это законодательство будет дополнять предыдущие шаги по созданию более сбалансированного и представительного Консультативного комитета по огнестрельному оружию Канады; укрепить инфраструктуру и технологии на границе, чтобы запретить контрабанду оружия", - указано в сообщении правительства.

Согласно статистике, уровень преступности в Канаде с применением огнестрельного оружия увеличился за последние пять лет. До 2013 года низкий уровень преступности в Канаде наблюдался более 20 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели в парламент Канады подготовят законопроект, который усложнит процесс покупки оружия.