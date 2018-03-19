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Канада намерена усилить контроль за оборотом оружия

НовостиОбщество    19.03.2018 - 07:01
Фото: Канада
Фото: Канада

Законопроект также может ужесточить проверки тех, кто уже имеет оружие

В течение недели в парламент Канады будет представлен законопроект, который усложнит процесс покупки оружия. Об этом сообщает CBC News.

"Предлагаемые изменения в законодательство могут включать расширенные проверки на наличие предыдущих проблем с законом и истории ментального здоровья лиц, которые намерены приобрести огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Так, новый законопроект может ужесточить проверки тех, кто уже имеет оружие, позволив регулярный пересмотр их соответствия требованиям лицензии.

Кроме того, в Канаде могут обязать магазины оружия проверять у покупателей разрешительные документы и хранить записи о всех продажах.

Напомним, ранее сообщалось, что компания по производству оружия из Канады Colt Canada надеется заключить контракт на поставку украинским войскам новых штурмовых винтовок.

Канадский производитель Colt Canada собирается заключить контракт с Украиной на поставку 100 тыс ружей. Для этого представитель компании Алекс Пейн в январе провел ознакомительную встречу с правительственными чиновниками Украины.

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Теги: оружие, Канада, контроль
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