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Уряд Канади надало законопроект про посилення контролю над обігом зброї

НовиниПолітика    20.03.2018 - 18:12
Фото: поліція Канади перевірятиме ліцензії на зброю (flickr.com-davebloggs007)
Фото: поліція Канади перевірятиме ліцензії на зброю (flickr.com-davebloggs007)

У новому законодавстві пропонується посилити перевірку для тих, хто прагне придбати вогнепальну зброю

Уряд Канади зміцнило в законодетельстве норми, яким посилюється контроль над оборотом вогнепальної зброї. Про це зазначено в повідомленні на сайті уряду країни.

"Законодавство, введене сьогодні, 20 березня 2018 року, віддає пріоритет громадській безпеці та ефективній роботі поліції, при цьому поважаючи власників вогнепальної зброї", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що в новому законодавстві пропонується посилити перевірку для тих, хто прагне придбати вогнепальну зброю, шляхом усунення існуючого положення, яке фокусує ці перевірки в основному на тільки п'ять років, які безпосередньо передували заявці на отримання ліцензії.

Крім того, законодавством регламентується стандартизувати і підтримувати звітність про запаси і продажі зброї серед підприємств, що займаються зброєю. Ці записи при необхідності повинні бути доступні поліцейським і передаватися поліції при відповідному судовому рішенні.

Щоразу при продажу вогнепальної зброї продавець повинен попросити у покупця показати відповідну ліцензію.

Також передбачена професійна і точна класифікація вогнепальної зброї як "необмеженої", "обмеженої" або "забороненої". Парламент доручає зробити це експертам Королівської канадської кінної поліції без політичного впливу.

"Це законодавство буде доповнювати попередні кроки по створенню більш збалансованого і представницького Консультативного комітету з вогнепальної зброї Канади; зміцнити інфраструктуру і технології на кордоні, щоб заборонити контрабанду зброї", - зазначено в повідомленні уряду.

Згідно зі статистикою, рівень злочинності в Канаді із застосуванням вогнепальної зброї збільшився за останні п'ять років. До 2013 року найнижчий рівень злочинності в Канаді спостерігався понад 20 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом тижня до парламенту Канади підготують законопроект, який ускладнить процес покупки зброї.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: оружие
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