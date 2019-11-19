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Уряд Італії виділив 65 млн євро для відновлення Венеції після повені

Новини » В світі     19.11.2019 - 17:13
Уряд Італії виділив 65 млн євро для відновлення Венеції після повені
Фото: повінь у Венеції (twitter.com/HelenKennedy/)

Раніше влада міста оцінила суму збитків в мільярд євро

У вівторок, 19 листопада, італійський уряд виділив 65 мільйонів євро для відновлення Венеціанської лагуни і самого міста, яке в останні дні пережило повені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури Італії.

Як повідомляється, ці гроші будуть доповненням до вже виділених раніше 20 мільйонів євро на екстреному засіданні ради міністрів Італії.

Гроші призначені для проведення робіт з технічного обслуговування, реконструкції та консервації у Венеціанській лагуні, щоб не допустити посилення або повторення подібної ситуації. Кошти також планується витратити на захист берегів, реконструкцію доків, днопоглиблювальних робіт і відновлення будівель.

Раніше повідомлялося, що місцеві жителі отримають компенсацію в розмірі від 5-20 тис. євро. Влада міста звинуватила в катастрофі глобальне потепління і оголосила стан катастрофи.

Нагадаємо, в результаті повені у Венеції загинули щонайменше 2 людини. Один чоловік помер від удару струмом, коли намагався включити помпу, щоб відкачати воду з будинку. Про причини загибелі другого чоловіка не повідомлялося.

Також РБК-Україна писало, що у Франції в результаті сильної повені загинули три людини. Місто Безьє виявився одним із найбільш постраждалих. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків ураганів.

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