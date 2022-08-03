Правительство хочет ввести большой налог на покупку валюты для импорта, - нардеп

"Выбрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", - написал он.

По его словам, по расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью УНИАН сообщил, что ведомство изучает вопрос о введении новой пошлины. По его словам, это может быть отдельный военный сбор или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров.