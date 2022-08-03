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Уряд хоче ввести великий податок на купівлю валюти для імпорту, - нардеп

Фото: валюту для імпорту обкладуть 10%-вим податком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Очікується, що уряд внесе законопроект до Ради в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - написав він.

За його словами, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН повідомив, що відомство вивчає питання про введення нового мита. За його словами, це може бути окремий військовий збір або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, в Україні можуть підвищити податки через проблеми з наповненням бюджету. Зокрема, можуть підвищити ПДВ і повернути акцизи на паливо, а також розширити військовий збір на імпорт.

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