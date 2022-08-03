Уряд хоче ввести великий податок на купівлю валюти для імпорту, - нардеп

Кабінет міністрів вже зараз готує законопроект про додатковий збір на імпорт. Очікується, що уряд внесе законопроект до Ради в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", - написав він.

За його словами, за розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН повідомив, що відомство вивчає питання про введення нового мита. За його словами, це може бути окремий військовий збір або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів.