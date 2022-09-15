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Правительство хочет сократить расходы на жилищные субсидии в 2023 году

Фото: сумму на субсидии сократят на 9,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины предлагает выделить в госбюджете на 2023 год на жилищные субсидии 37,870 млрд гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год (№8000).

В то же время в проекте бюджета сумма на субсидии не определена отдельной строкой, как это было в предыдущие годы.

Вместо этого предлагается выделить на поддержку малообеспеченных семей 72,907 млрд гривен, среди которых и есть средства на субсидии.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что суммы, заложенной в госбюджет на субсидии, хватит для всех, кто в ней нуждается.

Напомним, Кабинет министров планирует сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году на 20 млрд гривен до 405 млрд гривен. Сокращение планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионному фонду.

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