Правительство хочет сократить расходы на жилищные субсидии в 2023 году

Кабинет министров Украины предлагает выделить в госбюджете на 2023 год на жилищные субсидии 37,870 млрд гривен. Это на 9,2% меньше, чем в 2022 году (41,708 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год (№ 8000) .

В то же время в проекте бюджета сумма на субсидии не определена отдельной строкой, как это было в предыдущие годы.

Вместо этого предлагается выделить на поддержку малообеспеченных семей 72,907 млрд гривен, среди которых и есть средства на субсидии.