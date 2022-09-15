Уряд хоче скоротити видатки на житлові субсидії у 2023 році

Кабінет міністрів України пропонує виділити у державному бюджеті на 2023 рік на житлові субсидії 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№ 8000) .

Водночас у проекті бюджету сума на субсидії не визначена окремим рядком, як це було в попередні роки.

Натомість пропонується виділити на підтримку малозабезпечених сімей 72,907 млрд гривень, серед яких і є кошти на субсидії.