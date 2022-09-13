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Хватит ли денег в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 15:51
Хватит ли денег в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 млрд гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, этой суммы хватит для поддержки граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

По данным Минсоцполитики субсидию в Украине сейчас получает 2,2 млн домохозяйств. Большинству семей субсидии были начислены автоматически.

"Сейчас мы пытаемся донести людям информацию, как получить субсидию там, где из-за войны не работают или плохо работают управления социальной защиты, почта или банки. Выплаты будут осуществляться разным способом, чтобы каждый получил свои средства, в том числе и на временно оккупированных территориях", - отметила Жолнович.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что почти 200 тысяч получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты населения из-за военной агрессии России против Украины не выполняют свои полномочия должным образом.

Напомним, Министерство социальной политики предложило назначать субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины, поскольку это необходимо в первую очередь для переселенцев.

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