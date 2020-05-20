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Уряд готує нову програму підтримки пенсіонерів, - Зеленський

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 14:18
Уряд готує нову програму підтримки пенсіонерів, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мінсоцполітики закінчує розробку відповідної програми

Кабінет міністрів розробляє програму підтримки пенсіонерів, яким виповнилося більше 75 років. Деталі програми оприлюднять найближчим часом.

Про це під час прес-конференції повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що в Україні вже діє схожа програма для осіб, які старші 80 років.

"Ми запровадили програму 80+, і кожному пенсіонеру, старшому за 80 років, ми додали (до пенсії. - ред.) 500 гривень. Далі будемо розробляти програму для наступного року, щоб запровадити програму 75+", - розповів Зеленський.

Над розробкою нової програми працює міністр соціальної політики Марина Лазебна. Незабаром її представлять громадськості, додав президент.

Нагадаємо, з 4 травня в Україні розпочалася виплата проіндексованих пенсій. Коефіцієнт перерахунку пенсій склав 1,11. При цьому, якщо розмір підвищення після перерахунку пенсії не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії до цієї суми.

Також повідомлялося, що з 1 липня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму також буде збільшено розмір мінімальної пенсії. Зокрема, вона виросте з 1638 до 1712 грн (на 74 грн). У грудні 2020 запланований ще один етап підвищення - тоді виплати зростуть на 57 грн і досягнуть 1769 грн.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України пенсиипенсионеры
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