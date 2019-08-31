Правительство Германии приветствует возможный обмен пленными между РФ и Украиной

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В ФРГ отмечают, что обмен является является частью минских договоренностей и дорожной карты

Правительство Германии приветствует возможный обмен пленными между Россией и Украиной, который является частью минских договоренностей. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает DW.

Он подчеркнул, что обмен пленными является частью дорожной карты для достижения мира на Донбассе.

"Обмен пленными является частью минских соглашений. Мероприятия по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для достижения мира на Востоке Украины", - заявил Бургер.

Также представитель МИД Германии отметил, что правительство ФРГ ранее неоднократно требовал освобождения украинских моряков.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией является важным моментом для возвращения мира в Украине. По словам Дуды, обмен пленными должен помочь в окончании конфликта между Украиной и Российской Федерацией и восстановлении мира.

Ранее РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин может помиловать 30 осужденных граждан Украины. Отмечалось, что среди помилованных украинские военнопленные моряки и политзаключенные.