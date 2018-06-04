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Правительство Германии может присоединиться к финансированию решения проблем экологии Донбасса, - Черныш

НовостиОбщество    04.06.2018 - 12:13
Фото: Вадим Черныш (nato.int)
Фото: Вадим Черныш (nato.int)

Урегулировать экологическую ситуацию на Донбассе уже помогает Всемирный банк

Немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии на Донбассе. Об этом на презентации результатов исследования по экологической ситуации на Донбассе сообщил руководитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). Вадим Черныш, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы намерены представить пообъектний перечень западным партнерам, которые хотят приобщиться к финансированию решения проблем. Нам помогает Всемирный банк, поэтому, я могу сказать, что и немецкие специалисты и правительство могут приобщиться к финансированию решения проблем экологии Донбасса",- сказал министр.

Черныш также отметил, что на шахту "Золотое", где один из самых толстых пластов угля, правительство выделило 131 млн гривен на откачку подземных вод.

Напомним, по результатам исследования экологической ситуации на Донбассе стало известно, что затопление шахты "Золотое", которая находится в Золотом на подконтрольной территории, и перебои в работе Донецкой фильтровальной станции создают угрозу для населения Донбасса.

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Теги публикации: Донбасс, Шахта, экологическая катастрофа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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