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Черниш розповів про екологічні загрози населенню Донбасу

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 11:44
Фото: Вадим Черниш (nato.int)
Фото: Вадим Черниш (nato.int)

Міністр розповів про можливі наслідки затоплення шахти "Золоте"

Затоплення шахти "Золоте", яка знаходиться в Золотому на підконтрольній території, та перебої в роботі Донецької фільтрувальної станції створюють загрозу для населення Донбасу. Про це на презентації результатів дослідження екологічної ситуації на Донбасі повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є велике навантаження на екологію. Відбувається затоплення шахт, триває хімічне забруднення і руйнування промислових об'єктів. Припиняється відкачування підземних вод, і не можна передбачити, де вода може вийти. Це може привести до руйнування будівель і споруд. На деяких територіях є осідання ґрунтів майже на 25 см", - зазначив Черниш.

Він також додав, що на відкачування води на шахті "Золоте" виділили понад 130 млн гривень. В іншому випадку питання втрати і забруднення води створить загрозу для місцевого населення.

"ДФС (Донецька фільтрувальна станція, - ред.) не тільки фільтрувальна, а й насосна станція. Від неї залежить майже все. Питання розрахунку за воду, втрати води, забруднення води - все це створює загрозу для місцевого населення", - додав Черниш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повне затоплення шахт на Донбасі може призвести до радіаційної катастрофи.

 

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Теги публікації: Донбас, экология, Вадим Черниш  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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