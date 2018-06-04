Уряд Німеччини може долучитися до фінансування вирішення проблем екології Донбасу, - Черниш

Також врегулювати екологічну ситуацію на Донбасі допомагає Світовий банк

Німецькі фахівці та уряд можуть долучитися до фінансування вирішення проблем екології на Донбасі. Про це на презентації результатів дослідження щодо екологічної ситуації на Донбасі повідомив керівник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ). Вадим Черниш, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо намір представити пооб'єктний перелік західним партнерам, які хочуть долучитися до фінансування вирішення проблем. Нам допомагає і Світовий банк, тому, я можу сказати, що і німецькі фахівці та уряд можуть долучитися до фінансування вирішення проблем екології Донбасу",- сказав міністр.

Черниш також зазначив, що на шахту "Золоте", де один з найтовщих пластів вугілля, уряд виділив 131 млн гривень на відкачку підземних вод.

Нагадаємо, за результатами дослідження екологічної ситуації на Донбасі стало відомо, що затоплення шахти "Золоте", яка знаходиться в Золотому на підконтрольній території, та перебої в роботі Донецької фільтрувальної станції створюють загрозу для населення Донбасу.