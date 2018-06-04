Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Уряд Німеччини може долучитися до фінансування вирішення проблем екології Донбасу, - Черниш

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 12:13
Фото: Вадим Черниш (nato.int)
Фото: Вадим Черниш (nato.int)

Також врегулювати екологічну ситуацію на Донбасі допомагає Світовий банк

Німецькі фахівці та уряд можуть долучитися до фінансування вирішення проблем екології на Донбасі. Про це на презентації результатів дослідження щодо екологічної ситуації на Донбасі повідомив керівник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ). Вадим Черниш, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо намір представити пооб'єктний перелік західним партнерам, які хочуть долучитися до фінансування вирішення проблем. Нам допомагає і Світовий банк, тому, я можу сказати, що і німецькі фахівці та уряд можуть долучитися до фінансування вирішення проблем екології Донбасу",- сказав міністр.

Черниш також зазначив, що на шахту "Золоте", де один з найтовщих пластів вугілля, уряд виділив 131 млн гривень на відкачку підземних вод.

Нагадаємо, за результатами дослідження екологічної ситуації на Донбасі стало відомо, що затоплення шахти "Золоте", яка знаходиться в Золотому на підконтрольній території, та перебої в роботі Донецької фільтрувальної станції створюють загрозу для населення Донбасу.

На Донбасі 26 шахт не працюють через затоплення і розкрадання Бойовики обстрілюють Південне запальними боєприпасами, - штаб
Теги публікації: Донбас, Шахта, экологическая катастрофа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top