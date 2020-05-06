Правительство Германии одобрило налоговые льготы, чтобы спасти рестораны

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Благодаря законопроекту НДС для ресторанов будет снижено с 19 до 7%

Сегодня, 6 мая, в Германии правительство согласовало временное снижение налогов, чтобы спасти рестораны от экономического кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает WochenKurier.

Как сообщается, правительство Германии ввело в действие законопроект, согласно которому НДС будет снижен на пищевые продукты в ресторанах с 19 до 7% до июня 2021 года. Однако, льготы не будут касаться напитков.

Также благодаря принятому законопроекту от налога на заработную плату будут освобождены выплаты всех работодателей краткосрочным работникам до конца текущего года. Чиновники отмечают, что такое снижение налогов является значительной помощью ресторанам, которые возобновят свою работу.

Напомним, в Германии за сутки зарегистрировали 947 случаев коронавируса, тогда как в предыдущие дни эта число составляло около 680 случаев.

Кроме того, Министерство здравоохранения Германии заявило, что уровень воспроизведения коронавируса позволяет ослабить карантин. Уровень воспроизведения коронавируса в Германии в среднем составляет 0,74.