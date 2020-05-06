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Уряд Німеччини схвалив податкові пільги, щоб врятувати ресторани

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 15:26
Уряд Німеччини схвалив податкові пільги, щоб врятувати ресторани
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завдяки законопроекту ПДВ для ресторанів буде знижено з 19 до 7%

Сьогодні, 6 травня, в Німеччині уряд погодив тимчасове зниження податків, щоб врятувати ресторани від економічної кризи, яка виникла через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє WochenKurier.

Як повідомляється, уряд Німеччини ввів у дію законопроект, згідно з яким ПДВ буде знижено на харчові продукти в ресторанах з 19 до 7% до червня 2021 року. Однак, пільги не будуть стосуватися напоїв.

Також завдяки ухваленому законопроекту від податку на заробітну плату будуть звільнені виплати усіх роботодавців короткостроковим працівникам до кінця поточного року. Урядовці зазначають, що таке зниження податків є значною допомогою ресторанам, які відновлять свою роботу.

Нагадаємо, у Німеччині за добу зареєстрували 947 випадків коронавірусу, тоді як у попередні дні ця кількість становила близько 680 випадків.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин. Рівень відтворення коронавірусу в Німеччині в середньому становить 0,74.

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