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Правительство Германии блокирует поставки БМП Украине, - Bild

Фото: власти Германии блокируют поставки БМП Украине (picture alliance/dpa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Оборонный концерн Rheinmetall готов предоставить до 100 таких бронемашин, но его заявка до сих пор не рассмотрена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - говорится в материале издания.

Речь идет об отказе немецкого правительства передать Украине 32 БМП Marder, которые находятся в распоряжении Министерства обороны Германии. Бронемашины после незначительного ремонта можно продолжить использовать.

На этот раз издание выяснило, что Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые находятся в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель.

Как отмечает издание, если бы немецкие власти одобрили сделку между Rheinmetall и украинским правительством, которая обсуждалась в марте, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом.

Напомним, накануне Bild выяснил, что власти Германии не намерены предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.

Отметим, в конце апреля концерн Rheinmetall подал правительству Германии две заявки - на поставку 100 БМП Marder и 88 танков Leopard 1A5.

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