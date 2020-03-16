Женскую сборную по дзюдо эвакуировали из Греции в Украину

Фото: женская сборная Украины по дзюдо (facebook.com/MFAInfoCoronavirus)

Спортсменок пришлось эвакуировать через Болгарию

После отмены рейса Lufthansa из-за пандемии коронавируса женскую сборную по дзюдо все-таки эвакуировали из Греции в Украину. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Сообщается, что 14 спортсменок и тренер Геннадий Белодед находились в городе Салоники (Греция), когда Lufthansa отменила их рейс.

"Но скоординированные действия консулов Украины в Греции позволили сборной отбыть в Украину рейсом из Софии. В 09:25 наши спортсменки вернулись домой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД объявил о подготовке второго этапа эвакуации граждан Украины из Китая. На сегодня известно о более 40 украинцах в китайском Ухане, однако только 10 из них хотят эвакуироваться.

До этого Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии. Накануне в аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс с эвакуированными, по данным тестов, коронавируса у них нет. Также сообщалось, что все эвакуированные обязались в течение 14 дней находиться в самоизоляции (на инкубационный период).