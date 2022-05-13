Правительство Финляндии 15 мая хочет объявить об официальном намерении вступить в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство страны планирует опубликовать в воскресенье, 15 мая, вторую "Белую книгу" с предложением о вступлении в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Затем предложение будет вынесено на голосование в парламенте, а пленарное заседание запланировано на утро понедельника, 16 мая.
На брифинге в Хельсинки Хаависто отметил важность последующих парламентских дебатов.
Министр также заявил, что вторжение России в Украину "сильно изменило ландшафт безопасности в Европе", и добавил, что агрессия Кремля также изменила общественное мнение в Финляндии о членстве в Североатлантическом альянсе.
"Впервые большинство финнов поддерживают членство в НАТО", - обратил он внимание.
Хаависто сообщил журналистам, что страна находится в тесном контакте с МИД Швеции, поскольку Стокгольм также рассматривает возможность вступления в НАТО.
Кроме того, добавил он, ведутся переговоры с европейскими партнерами и Великобританией, поскольку на страны-заявители не распространяются гарантии безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления Финляндии в Альянс будет быстрым и гладким.
Напомним также, что 12 мая было обнародовано совместное заявление финского президента Саули Ниинисте и премьера Санны Марин, в котором руководство страны заявило о намерении немедленно подать заявку на вступление в НАТО.
В Кремле уже отреагировали на заявление соседней страны и заявили, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой для РФ.
Также мы писали, что по мнению финского дипломата, нападение РФ на Финляндию и Швецию - маловероятно, ввиду отправки российских войск в Украину и их значительные потери.
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