Правительство Финляндии 15 мая хочет объявить об официальном намерении вступить в НАТО

Затем предложение будет вынесено на голосование в парламенте, а пленарное заседание запланировано на утро понедельника, 16 мая.

На брифинге в Хельсинки Хаависто отметил важность последующих парламентских дебатов.

Министр также заявил, что вторжение России в Украину "сильно изменило ландшафт безопасности в Европе", и добавил, что агрессия Кремля также изменила общественное мнение в Финляндии о членстве в Североатлантическом альянсе.

"Впервые большинство финнов поддерживают членство в НАТО", - обратил он внимание.

Хаависто сообщил журналистам, что страна находится в тесном контакте с МИД Швеции, поскольку Стокгольм также рассматривает возможность вступления в НАТО.

Кроме того, добавил он, ведутся переговоры с европейскими партнерами и Великобританией, поскольку на страны-заявители не распространяются гарантии безопасности.