Уряд Фінляндії 15 травня хоче оголосити про офіційний намір вступити в НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що уряд країни планує опублікувати в неділю, 15 травня, другу "Білу книгу" з пропозицією про вступ до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Потім пропозиція буде винесена на голосування в парламенті, а пленарне засідання заплановане на ранок понеділка, 16 травня.
На брифінгу в Гельсінкі Хаавісто наголосив на важливості подальших парламентських дебатів.
Міністр також заявив, що вторгнення Росії в Україну "сильно змінило ландшафт безпеки в Європі", і додав, що агресія Кремля також змінила громадську думку у Фінляндії про членство в Північноатлантичному альянсі.
"Вперше більшість фінів підтримують членство в НАТО", - звернув він увагу.
Хаавісто повідомив журналістам, що країна знаходиться в тісному контакті з МЗС Швеції, оскільки Стокгольм також розглядає можливість вступу в НАТО.
Крім того, додав він, ведуться переговори з європейськими партнерами та Великою Британією, оскільки на країни-заявники не поширюються гарантії безпеки.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що процес вступу Фінляндії до Альянсу буде швидким і гладким.
Нагадаємо також, що 12 травня було оприлюднено спільну заяву фінського президента Саулі Нііністе і прем'єра Санни Марін, в якій керівництво країни заявило про намір негайно подати заявку на вступ до НАТО.
У Кремлі вже відреагували на заяву сусідньої країни та заявили, що вступ Фінляндії до НАТО є загрозою для РФ.
Також ми писали, що на думку фінського дипломата, напад РФ на Фінляндію і Швецію - малоймовірний, зважаючи на відправлення російських військ в Україну та їх значні втрати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.