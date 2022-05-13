Уряд Фінляндії 15 травня хоче оголосити про офіційний намір вступити в НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що уряд країни планує опублікувати в неділю, 15 травня, другу "Білу книгу" з пропозицією про вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Крім того, додав він, ведуться переговори з європейськими партнерами та Великою Британією, оскільки на країни-заявники не поширюються гарантії безпеки.

Хаавісто повідомив журналістам, що країна знаходиться в тісному контакті з МЗС Швеції, оскільки Стокгольм також розглядає можливість вступу в НАТО.

Міністр також заявив, що вторгнення Росії в Україну "сильно змінило ландшафт безпеки в Європі", і додав, що агресія Кремля також змінила громадську думку у Фінляндії про членство в Північноатлантичному альянсі.

На брифінгу в Гельсінкі Хаавісто наголосив на важливості подальших парламентських дебатів.

Потім пропозиція буде винесена на голосування в парламенті, а пленарне засідання заплановане на ранок понеділка, 16 травня.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що процес вступу Фінляндії до Альянсу буде швидким і гладким.

Нагадаємо також, що 12 травня було оприлюднено спільну заяву фінського президента Саулі Нііністе і прем'єра Санни Марін, в якій керівництво країни заявило про намір негайно подати заявку на вступ до НАТО.

У Кремлі вже відреагували на заяву сусідньої країни та заявили, що вступ Фінляндії до НАТО є загрозою для РФ.

Також ми писали, що на думку фінського дипломата, напад РФ на Фінляндію і Швецію - малоймовірний, зважаючи на відправлення російських військ в Україну та їх значні втрати.

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