Финский дипломат считает нападение РФ на Швецию и Финляндию маловероятным из-за больших потерь в Украине
Военные действия РФ против Финляндии и Швеции, которые планируют вступить в НАТО, кажутся маловероятными, учитывая, насколько российские войска задействованы во вторжении в Украину и их серьезные потери в боях.
Об этом заявила финский дипломат в Вашингтоне Хейди Хаутала, передает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий AP.
Научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне отметила, что многие из российских военнослужащих, дислоцированных вблизи 1300-километровой границы с Финляндией, были отправлены в Украину и понесли там "значительные потери".
Перед этим в апреле в Кремле заявляли, что стремление Хельсинки и Стокгольма в НАТО вынудит Москву усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, угрожая странам "военными и политическими последствиями".
Хаутала считает, что на практике потенциальные контрмеры РФ могут включать передвижение систем вооружений ближе к Финляндии, кампании по дезинформации, кибератаки, экономические контрмеры и направление миграции в сторону российско-финляндской границы, подобно тому, что произошло на границе Польши с Беларусью в 2021 году.
Учитывая, что президент РФ Владимир Путин назвал расширение североатлантического альянса одной из причин нападения на Украину, в Финляндии, где общество на протяжении десятилетий решительно выступало против членства в НАТО, теперь мнение изменилось - опросы показывают, что более 70% финнов выступают за присоединение.
"Нет возврата к статус-кво до вторжения (в Украину)", - подчеркивает Хаутала.
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил России причину вступления в НАТО на фоне войны в Украине, призвав Кремль "посмотреть в зеркало".
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в середине мая. Ожидается, что страны сделают это одновременно.
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