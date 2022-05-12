Финский дипломат считает нападение РФ на Швецию и Финляндию маловероятным из-за больших потерь в Украине

Военные действия РФ против Финляндии и Швеции, которые планируют вступить в НАТО, кажутся маловероятными, учитывая, насколько российские войска задействованы во вторжении в Украину и их серьезные потери в боях.

Об этом заявила финский дипломат в Вашингтоне Хейди Хаутала, передает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий AP .

Научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне отметила, что многие из российских военнослужащих, дислоцированных вблизи 1300-километровой границы с Финляндией, были отправлены в Украину и понесли там "значительные потери".

Перед этим в апреле в Кремле заявляли, что стремление Хельсинки и Стокгольма в НАТО вынудит Москву усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, угрожая странам "военными и политическими последствиями".

Хаутала считает, что на практике потенциальные контрмеры РФ могут включать передвижение систем вооружений ближе к Финляндии, кампании по дезинформации, кибератаки, экономические контрмеры и направление миграции в сторону российско-финляндской границы, подобно тому, что произошло на границе Польши с Беларусью в 2021 году.

Учитывая, что президент РФ Владимир Путин назвал расширение североатлантического альянса одной из причин нападения на Украину, в Финляндии, где общество на протяжении десятилетий решительно выступало против членства в НАТО, теперь мнение изменилось - опросы показывают, что более 70% финнов выступают за присоединение.

"Нет возврата к статус-кво до вторжения (в Украину)", - подчеркивает Хаутала.