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Финский дипломат считает нападение РФ на Швецию и Финляндию маловероятным из-за больших потерь в Украине

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Четверг 12 мая 2022 01:50
Финский дипломат считает нападение РФ на Швецию и Финляндию маловероятным из-за больших потерь в Украине Фото: Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО (twitter.com/heli_hautala)
Автор: Владимир Костырин

Военные действия РФ против Финляндии и Швеции, которые планируют вступить в НАТО, кажутся маловероятными, учитывая, насколько российские войска задействованы во вторжении в Украину и их серьезные потери в боях.

Об этом заявила финский дипломат в Вашингтоне Хейди Хаутала, передает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий AP.

Научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне отметила, что многие из российских военнослужащих, дислоцированных вблизи 1300-километровой границы с Финляндией, были отправлены в Украину и понесли там "значительные потери".

Перед этим в апреле в Кремле заявляли, что стремление Хельсинки и Стокгольма в НАТО вынудит Москву усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе, угрожая странам "военными и политическими последствиями".

Хаутала считает, что на практике потенциальные контрмеры РФ могут включать передвижение систем вооружений ближе к Финляндии, кампании по дезинформации, кибератаки, экономические контрмеры и направление миграции в сторону российско-финляндской границы, подобно тому, что произошло на границе Польши с Беларусью в 2021 году.

Учитывая, что президент РФ Владимир Путин назвал расширение североатлантического альянса одной из причин нападения на Украину, в Финляндии, где общество на протяжении десятилетий решительно выступало против членства в НАТО, теперь мнение изменилось - опросы показывают, что более 70% финнов выступают за присоединение.

"Нет возврата к статус-кво до вторжения (в Украину)", - подчеркивает Хаутала.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил России причину вступления в НАТО на фоне войны в Украине, призвав Кремль "посмотреть в зеркало".

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в середине мая. Ожидается, что страны сделают это одновременно.

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