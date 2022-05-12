Финляндию тепло встретят в НАТО, вступление будет быстрым и гладким, - Столтенберг

Процесс вступления Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким. Члены Альянса тепло встретят ее в своих рядах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, членство Финляндии в НАТО укрепит как западный военный альянс, так и саму Финляндию.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым", - отметил он.

Он подчеркнул, что Финляндия является одним ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, который способен внести важный вклад в европейскую безопасность.