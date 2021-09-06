Кабмин должен урегулировать правила новых локдаунов с учетом вакцинированного населения, - Рудык

Поэтому "Голос" призывает готовиться к локдауну уже и поддержать тех, кто пострадает больше и может потерять работу и собственное дело.

"Власть не должна мешать вакцинированным украинцам работать и зарабатывать при локдауне. И поэтому правительству нужно урегулировать правила новых локдаунов, учитывая вакцинированное население. Хотя его количество и мало из-за проваленной кампании прививок", - отмечает депутат.

"Голос" убежден, что Кабинет министров должен:

позволить беспрепятственно работать предприятиям и компаниям, на которых вакцинировано более 80% сотрудников.

не закрывать предприятия и компании, обслуживающие потребителей - рестораны, кафе, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы или салоны красоты, и позволить обслуживать вакцинированных клиентов. Принцип "открытые для вакцинированных" нужно распространить на культурные и спортивные события.

позволить любым магазинам, которые обеспечивают выполнение санитарных норм, работать.

на этой неделе отчитаться в Верховной Раде, где объяснить новые правила локдаунов, учитывая вакцинированных клиентов и работников компаний.

"Голос" призывает коллег из всех фракций и депутатских групп поддержать эти предложения.

"Если правительство не смогло обеспечить ни достаточных темпов вакцинации, ни адекватной поддержки экономики при новых возможных локдаунах, это должны сделать депутаты. Локдаун не должен стать смертным приговором для бизнеса", - заключает Кира Рудык.