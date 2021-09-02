Рудык прокомментировала результаты встречи Зеленского и Байдена

Результат встречи президентов США и Украины в целом положительный. США продолжают поддерживать Украину и в борьбе против России, и в борьбе за реформы. Но для плодотворного сотрудничества власти необходимо придерживаться взятых на себя обязательств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

"Чтобы поддержка Соединенных Штатов не была напрасной, мы должны выполнять план реформ, закрепленный в совместном заявлении. А в нем - о необходимости реформы СБУ, прозрачное назначение председателя САП и директора НАБУ, усиление ответственности за дискриминацию, завершение судебной реформы и ее выполнение, реформа корпоративного управления, защита НБУ, изменения в финансовом законодательстве и обеспечение проверки инвестиций", - отметила лидер "Голоса".

Она подчеркнула, что часть этих шагов является необходимым для следующего транша МВФ.

"Поэтому можно рассчитывать, что в ближайшее время необходимые законы будет рассматривать парламент. Но стоит помнить главное - все эти реформы нужны в первую очередь Украины, украинской экономике и каждому украинцу, кто хочет безопасно жить и зарабатывать", - утонила политик.

Кира Рудик резюмировала, что планы и задачи вполне понятны, и впереди много работы.