Правительство должно срочно разработать план спасения угледобывающей отрасли, - Волынец

Фото: Михаил Волынец (npgu.org)

Волынец отмечает, что простой "Павлоградуголь", который дает 60% добычи угля в стране, приведет к ряду негативных последствий

В связи с остановкой объединения "Павлоградуголь" Украина теряет 95% общей добычи, нужен срочно план спасения угольной отрасли. Об этом написал народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"По факту кризис в угольной отрасли уже наступил - не работают шахты "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь". Подсчитайте, мы теряем 95% общего угледобычи", - написал Волынец.

Он отметил, что простой "Павлоградуголь", который дает 60% добычи угля в стране, приведет к ряду негативных последствий, в частности, рабочие места потеряют 23 тысяч работников, а местные бюджеты не досчитаются 5 млрд грн налогов.

По словам депутата, к кризису в угледобывающей отрасли привели действия руководства и кураторов энергоотрасли, которые на фоне снижения спроса на электроэнергию открыли импорт тока из России и Беларуси по демпинговым ценам и загнали в убытки тепловую генерацию, обвалив цены на ток на энергорынке.

"Руководство и кураторы отрасли смогли создать энергетикам дополнительные проблемы: продолжают действовать нерыночные ценовые ограничения; административное давление на цену в энергетической отрасли привело к убыткам тепловой генерации; "скособоченный" энергобаланс, что выбивает из колеи наши ТЭС и угледобычу; импорт тока из РФ и Беларуси по демпинговым ценам, который вытеснял наших производителей с нашего же рынка", - отметил Волынец

По его мнению, правительство должно немедленно разработать план спасения угольной отрасли и назначить министра энергетики, который ликвидирует искусственно созданные проблемы в отрасли и выведет ее из кризиса.

"Энергосистема расшатана и находится на грани коллапса. Звучат предупреждения об отключении света. Для недопущения этого немедленно нужен штаб спасения энергетики во главе с премьер-министром. Еще вчера должен был быть назначен профильный министр. Украинской энергетике, угледобыче нужен срочный план действий, по которому будут ликвидированы искусственно созданные проблемы и приняты меры по восстановлению работы десятков отечественных угольных предприятий", - написал Волынец.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что с 20 апреля ДТЭК останавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

В свою очередь, экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что Украина входит в энергетический кризис и правительство должно немедленно принять меры для ее преодоления, иначе в стране будет тотальный дефицит энергоресурсов.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прогнозирует, что в этом году энергетики получат 30 млрд грн убытков, и если правительство не вмешается, в следующие полгода мы будем иметь системные отключения света.

Напомним, импорт электроэнергии из России была восстановлена с 1 октября 2019 года по инициативе председателя комитете ВР по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса. За период с 1 октября 2019 года до 1 апреля 2020 года из РФ и Беларуси импортировано 950 млн кВт-ч электроэнергии. Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси сейчас временно остановлены - на период карантина в Украине.