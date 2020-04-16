Фото: Михайло Волинець (npgu.org)

Волинець зазначає, що простій "Павлоградвугілля", який дає 60% видобутку вугілля в країні, призведе до низки негативних наслідків

У зв'язку з зупинкою об’єднання "Павлоградвугілля" Україна втрачає 95% загального видобутку, потрібен терміново план порятунку вугільної галузі. Про це написав народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"По факту криза у вугільній галузі вже наступила - не працюють шахти "Краснолиманська", "Селидіввугілля", "Волиньвугілля", приватні шахти "Добропіллявугілля", "Білозерська". Тепер зупиняється флагман вугільної галузі "Павлоградвугілля". Підрахуйте, ми втрачаємо 95% загального вуглевидобутку", - написав Волинець.

Він зазначив, що простій "Павлоградвугілля", який дає 60% видобутку вугілля в країні, призведе до низки негативних наслідків, зокрема, робочі місця втратять 23 тисяч працівників, а місцеві бюджети не дорахуються 5 млрд грн податків.

За словами депутата, до кризи у вугледобуванні призвели дії керівництва та кураторів енергогалузі, які на фоні зниження попиту на електроенергію відкрили імпорт струму з Росії та Білорусі за демпінговими цінами та загнали в збитки теплову генерацію, обваливши ціни на струм на енергоринку.

"Керівництво та куратори галузі спромоглися створити енергетикам додаткові проблеми: продовжують діяти неринкові цінові обмеження; адміністративний тиск на цінотворення в енергетичній галузі призвело до збитків теплової генерації; "скособочений" енергобаланс, що вибиває з колії наші ТЕС та вуглевидобуток; імпорт струму з РФ та Білорусі за демпінговими цінами, який витісняв наших виробників з нашого ж ринку" - зазначив Волинець.

На його думку, уряд має негайно розробити план порятунку вугільної галузі та призначити міністра енергетики, який ліквідує штучно створені проблеми в галузі та виведе її з кризи.

"Енергосистема розхитана і перебуває на межі колапсу. Лунають попередження про відключення світла. Задля недопущення цього негайно потрібен штаб порятунку енергетики на чолі із прем’єр-міністром. Ще на вчора мав бути призначений профільний міністр. Українській енергетиці, вугледобуванню потрібен терміновий план дій, за яким будуть ліквідовані штучно створені проблеми та вжиті заходи з відновлення роботи десятків вітчизняних вугільних підприємств", - написав Волинець.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що з 20 квітня ДТЕК зупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Своєю чергою, екс-прем’єр Арсеній Яценюк заявив, що Україна входить в енергетичну кризу й уряд має негайно вжити заходів для її подолання, інакше в країні буде тотальний дефіцит енергоресурсів.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прогнозує, що в цьому році енергетики отримають 30 млрд грн збитків, і якщо уряд не втрутиться, в наступні півроку ми матимемо системні відключення світла.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року за ініціативою голови комітеті ВР з енергетики та ЖКП Андрія Геруса. За період з 1 жовтня 2019 року до 1 квітня 2020 року з РФ та Білорусі імпортовано 950 млн кВт-г електроенергії. Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі наразі тимчасово зупинені - на період карантину в Україні.